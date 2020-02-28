Под Волгоградом из квартиры запасливой женщины вывезли три грузовых машины хлама





Продолжительный период времени гражданка несла домой едва ли не весь хлам, от которого избавились соседи. В комнатах складировались старые вещи, консервы с истекшим сроком годности, мебель и прочие предметы быта. Жилище было сильно заражено тараканами, а также квартира стала источником неприятного запаха.В итоге соседи составили исковое заявление, и на его основе суд обязал жительницу Волгоградской области вывезти весь мусор, а также провести дезинфекцию. Впрочем, гражданка не выполняла распоряжение и продолжала коллекционировать хлам, в связи с чем в ее квартиру наведались судебные приставы вместе с сотрудниками организации, осуществляющей уборку. Весь накопленный годами мусор поместился в три грузовика, после чего был отправлен на свалку.