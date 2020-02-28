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Под Волгоградом из квартиры запасливой женщины вывезли три грузовых машины хлама

В Камышине под Волгоградом из квартиры запасливой женщины вывезли три грузовых авто хлама. Пресс-служба ФССП РФ по области обратила внимание, что жилье гражданки больше походило на хранилище бытовых отходов.

Продолжительный период времени гражданка несла домой едва ли не весь хлам, от которого избавились соседи. В комнатах складировались старые вещи, консервы с истекшим сроком годности, мебель и прочие предметы быта. Жилище было сильно заражено тараканами, а также квартира стала источником неприятного запаха.

В итоге соседи составили исковое заявление, и на его основе суд обязал жительницу Волгоградской области вывезти весь мусор, а также провести дезинфекцию. Впрочем, гражданка не выполняла распоряжение и продолжала коллекционировать хлам, в связи с чем в ее квартиру наведались судебные приставы вместе с сотрудниками организации, осуществляющей уборку. Весь накопленный годами мусор поместился в три грузовика, после чего был отправлен на свалку.

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Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:06

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