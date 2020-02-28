АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Любовь Успенская и некоторые звезды пережили утрату матерей в детстве

Мать Любови Успенской скончалась вскоре после родов. В список российских звезд, рано столкнувшихся с такой же ситуацией, вошли Жасмин, Дарья Мороз и другие представители шоу-бизнеса, о чем рассказали СМИ.
Любовь Успенская и некоторые звезды пережили утрату матерей в детстве

Мать бывшей жены Константина Богомолова получила смертельную травму головы в ходе катания на снегоходах. Дарья Мороз стала сиротой в 16-летней возрасте, оставшись с отцом. Она начала заниматься бытовыми делами, счетами, а также справками. При жизни супруга режиссёра его берегла, поэтому он не принимал участия в воспитании будущей звезды кино. Спустя 3 года в доме появилась новая возлюбленная родителя - Виктория Исакова, с которой у знаменитости сложились хорошие отношения. Что касается Успенской, свое детство она провела с бабушкой, пока отец находился в тюрьме. О матери королева русского шансона ничего не знала, а в 10-летнем возрасте прочитала в медицинской карточке, что родственница умерла от потери крови при родах.

У Станислава Садальского было трудное детство, так как он с младшим братом и матерью страдал от побоев отца. Впоследствии медики отмечали, что рак женщины вызвала травма головы, когда муж ее ударил. Пациентку пытались лечить, но все было бесполезно. После ее смерти дети оказались в интернате, а повзрослев, актер не видел брата, хотя об этом не жалеет. Лев Лещенко потерял близкого человека, когда ему было почти 2 года. Новую избранницу родителя мэтр отвергать не стал, а в скором времени у него появилась младшая сестра. Сейчас исполнитель с большой любовью вспоминает своих родных, особенно мать.

Согласно информации СМИ, певица Жасмин еще не успела повзрослеть, когда онкология забрала ее родственницу. Она умерла в день своего 40-летия, когда дочери едва исполнилось 18 лет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:54

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская и некоторые звезды пережили утрату матерей в…
День Онисима: Что запрещено делать людям 28…
Ирина Салтыкова после развода не могла позволить себе приобрести обувь для дочери…
Ирландские ученые объяснили причину возрастной потери…
Александр Боев требует у Никиты Михалкова возместить ущерб за прокат «Превосходства Борна» в размере 80 млн…
Медики назвали 5 проблем, с которыми банан может справиться лучше…
«Это была идея жены»: Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь…
Клим Шипенко в новой картине покажет свою версию смерти Сергея…
Дерматологи предупредили о недопустимости самолечения…
Имидж-стилист Ольга Трофимова раскритиковала образ Натальи Шкулевой: «Совсем не то, что хотелось бы…
Сотрудники КПП тюменского завода зафиксировали повышенный фон радиации на одной из…
Российский «колодец в ад» в Мурманской области напугал американского…
Звезда "Дом-2" Саша Черно: «Мама забирала себе мои алименты от…
Вдова Владимира Этуша Елена Горбунова прокомментировала возможность родить актеру…
Польская модель сделала татуировку на белках и ослепла на один глаз спустя 4…
На шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за советской песни после удаления ролика на…
Хирург Николай Амосов составил 6 правил для сохранения здоровья на долгие…
В Санкт-Петербурге медики удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5…
В Москве мать убила сына с ДЦП за отказ учить…
В Пскове археологи нашли артефакты домонгольского…
СМИ назвали 5 звезд Голливуда со славянскими…
В Архангельской области воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с…
Врачи назвали кремний «элементом жизни» из-за его способности защитить иммунную систему…
«Была лишней»: Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения назвала причину ухода из…
Эксперты назвали лучшие смартфоны с тройной…
Ученые назвали виды спорта, снижающие уровень тестостерона у…
Дмитрий Исхаков резко высказался в адрес подписчицы Полины Гагариной из-за слов о…
В Израиле ученые нашли маску, меняющую представления о ритуальных погребальных…
Просмотреть все новости