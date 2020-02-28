День Онисима: Что запрещено делать людям 28 февраля





Онисим служил хозяину в городе Колоссах, но провинившись перед господином сбежал в Рим, где был заключен как беглый раб в тюрьму. Там он познакомился с апостолом Павлом, после просвещения которого принял крещение. Находясь в заключении, он продолжал служить своему наставнику. Затем Павел увещевал бывшего хозяина Онисима Филимона принять его обратно, но не как слугу, а как брата. Господин простил своего работника и подарил ему свободу. Свою жизнь Онисим посвятил служению Богу.По легенде апостол считался покровителем пастухов. В день Онисима было принято приглашать на ужин гостей. Говорили, что чем пышнее будет стол, тем больше богатства принесет новый год. При этом 28 февраля запрещено начинать новые дела, поскольку ничего толкового из этого не получится. Нельзя отправляться в поездку, можно не вернуться, и работать по дому, поскольку тогда обязательно наступит период неудач.