Ирина Салтыкова после развода не могла позволить себе приобрести обувь для дочери Алисы

Александр Валов, который общался с Ириной Салтыковой в начале своей карьеры, рассказал о сложном периоде в её жизни. Как выяснилось, после развода с супругом - певцом Виктором Салтыковым, на протяжении нескольких лет артистка бедствовала. Так, по словам продюсера, как-то раз исполнительница полетела в Турцию со своей дочерью. Однако, когда все приятели знаменитости ушли в аквапарк, она к ним не присоединилась.Валов поинтересовался у певицы, в чём дело. Звезда призналась, что не может позволить себе приобрести шлепанцы для ребенка, поскольку их стоимость составляла 30 условных единиц., – передал продюсер слова Салтыковой изданию "Экспресс газета".