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Ирина Салтыкова после развода не могла позволить себе приобрести обувь для дочери Алисы

Продюсер Александр Валов рассказал о непростом периоде жизни Ирины Салтыковой. По его словам, после развода исполнительница не могла позволить себе приобрести обувь для дочери Алисы.
Ирина Салтыкова после развода не могла позволить себе приобрести обувь для дочери Алисы

Александр Валов, который общался с Ириной Салтыковой в начале своей карьеры, рассказал о сложном периоде в её жизни. Как выяснилось, после развода с супругом - певцом Виктором Салтыковым, на протяжении нескольких лет артистка бедствовала. Так, по словам продюсера, как-то раз исполнительница полетела в Турцию со своей дочерью. Однако, когда все приятели знаменитости ушли в аквапарк, она к ним не присоединилась.

Валов поинтересовался у певицы, в чём дело. Звезда призналась, что не может позволить себе приобрести шлепанцы для ребенка, поскольку их стоимость составляла 30 условных единиц. «У меня таких денег нет. Придётся предлагать себя на пляже, чтобы заработать», – передал продюсер слова Салтыковой изданию "Экспресс газета".

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Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 18:38

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