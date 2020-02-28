Ирландские ученые объяснили причину возрастной потери зрения





Ученые выяснили, что белок TLR2, защищающий глаза от инфекции, может дать сбой и отреагировать на свободные молекулы кислорода. В таком случае запускается реакция, приводящая к разрушению сетчатки глаза. Этот процесс приводит к прогрессированию возрастной потери зрения, как и различных форм дегенерации сетчатки. Диабетическая ретинопатия, ВМД и глаукома стали наиболее распространенными причинами проблемы из-за окислительного процесса.На данный момент ученые не имеют эффективного метода лечения сухой ВМД. В группе риска находятся граждане в возрасте, курильщики, а также генетически предрасположенные люди, в некоторых случаях к потере зрения приводит диета.