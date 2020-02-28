Александр Боев требует у Никиты Михалкова возместить ущерб за прокат «Превосходства Борна» в размере 80 млн рублей





Фильм является продолжением боевика под названием «Идентификация Борна», в котором Мэтт Дэймон исполнил главную роль. В другой части Александр Боев сыграл таксиста, который в одной из сцен вез персонажа американского актера до пункта назначения. По информации журналистов, артист решил подать в суд на Михалкова с требованием выплатить ему 80 млн рублей в качестве ущерба. Как считает знаменитость, именно столько должен ему режиссёр, поскольку его прокатчик после показа картины в РФ заплатит звезде не все деньги.Пока что Никита Сергеевич никак не высказался по поводу претензий Боева. Существует предположение, что конфликт не дойдет до суда. Возможно, сценарист не будет возмещать актеру огромную сумму, попытавшись уладить все мирно с помощью юристов. При этом имени артиста даже нет в обзорах к ленте или официальных источниках.