АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Александр Боев требует у Никиты Михалкова возместить ущерб за прокат «Превосходства Борна» в размере 80 млн рублей

В 2004 году Александр Боев снялся в картине Пола Гринграсса «Превосходство Борна». Теперь же актер требует у Никиты Михалкова, чтобы он возместил ему 80 млн рублей ущерба за прокат ленты.
Александр Боев требует у Никиты Михалкова возместить ущерб за прокат «Превосходства Борна» в размере 80 млн рублей

Фильм является продолжением боевика под названием «Идентификация Борна», в котором Мэтт Дэймон исполнил главную роль. В другой части Александр Боев сыграл таксиста, который в одной из сцен вез персонажа американского актера до пункта назначения. По информации журналистов, артист решил подать в суд на Михалкова с требованием выплатить ему 80 млн рублей в качестве ущерба. Как считает знаменитость, именно столько должен ему режиссёр, поскольку его прокатчик после показа картины в РФ заплатит звезде не все деньги.

Пока что Никита Сергеевич никак не высказался по поводу претензий Боева. Существует предположение, что конфликт не дойдет до суда. Возможно, сценарист не будет возмещать актеру огромную сумму, попытавшись уладить все мирно с помощью юристов. При этом имени артиста даже нет в обзорах к ленте или официальных источниках.

+Дзен +Яндекс новости
Культура
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 18:23

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Любовь Успенская и некоторые звезды пережили утрату матерей в…
День Онисима: Что запрещено делать людям 28…
Ирина Салтыкова после развода не могла позволить себе приобрести обувь для дочери…
Ирландские ученые объяснили причину возрастной потери…
Александр Боев требует у Никиты Михалкова возместить ущерб за прокат «Превосходства Борна» в размере 80 млн…
Медики назвали 5 проблем, с которыми банан может справиться лучше…
«Это была идея жены»: Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь…
Клим Шипенко в новой картине покажет свою версию смерти Сергея…
Дерматологи предупредили о недопустимости самолечения…
Имидж-стилист Ольга Трофимова раскритиковала образ Натальи Шкулевой: «Совсем не то, что хотелось бы…
Сотрудники КПП тюменского завода зафиксировали повышенный фон радиации на одной из…
Российский «колодец в ад» в Мурманской области напугал американского…
Звезда "Дом-2" Саша Черно: «Мама забирала себе мои алименты от…
Вдова Владимира Этуша Елена Горбунова прокомментировала возможность родить актеру…
Польская модель сделала татуировку на белках и ослепла на один глаз спустя 4…
На шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за советской песни после удаления ролика на…
Хирург Николай Амосов составил 6 правил для сохранения здоровья на долгие…
В Санкт-Петербурге медики удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5…
В Москве мать убила сына с ДЦП за отказ учить…
В Пскове археологи нашли артефакты домонгольского…
СМИ назвали 5 звезд Голливуда со славянскими…
В Архангельской области воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с…
Врачи назвали кремний «элементом жизни» из-за его способности защитить иммунную систему…
«Была лишней»: Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения назвала причину ухода из…
Эксперты назвали лучшие смартфоны с тройной…
Ученые назвали виды спорта, снижающие уровень тестостерона у…
Дмитрий Исхаков резко высказался в адрес подписчицы Полины Гагариной из-за слов о…
В Израиле ученые нашли маску, меняющую представления о ритуальных погребальных…
Просмотреть все новости