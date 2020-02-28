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Медики назвали 5 проблем, с которыми банан может справиться лучше лекарств

Медики назвали 5 проблем, с которыми банан справляется лучше лекарств. Этот фрукт содержит массу полезных веществ: витамины, минералы, белки, жиры, пищевые волокна и углеводы, но при этом он на 75% состоит из воды.

За счет высокого содержания калия банан помогает стабилизировать кровяное давление. Если фрукт употреблять регулярно, то со временем он способен избавить человека даже от гипертонии. В его состав входят легко усвояемые углеводы, сахара и витамины. Они помогают организму быстро зарядиться энергией. Пищевые волокна, которыми богат банан, помогают снизить уровень сахара. Более того, благодаря содержащемуся в нем триптофану, способному превращаться в «гормон счастья» - серотонин, фрукт помогает бороться с проявлениями депрессии.

В банане много пищевых волокон, которые благотворно влияют на работу всего желудочного тракта. Они помогают бороться с запорами и способствуют очищению организма от шлаков.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:17

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