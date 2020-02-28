Звезда "Дом-2" Саша Черно: «Мама забирала себе мои алименты от отца»





Во время съемок шоу «Бородина против Бузовой» Александра Черно наконец-то встретилась со своей матерью. Много лет назад та бросила Александру и её сестру Татьяну.У их матери есть два тюремных срока. Как сказала участница телешоу, когда биологическая мать вышла из тюрьмы, куда была сначала помещена за мошенничество, а потом за живодерство, то стала требовать у Александры деньги.После этого Александра Черно избегает общаться с собственной матерью и сильно расстраиваться, если Сашу с ней сравнивают. На своей странице в социальной сети Черно ответила подписчикам, что же произошло на эфире. Она объяснила подписчикам, что мама ей абсолютно чужой человек и она никогда не сможет понять, чем руководствовалась эта женщина, когда бросила своих детей.Александра Черно, которая ожидает сейчас ребёнка, поблагодарила поклонников за поддержку, но посетовала, что тяжело было быть откровенной. По её словам, она может понять женщин, которые уезжают на заработки. Но если же женщина все алименты, выплаченные ребенку, тратит на себя, это выше её понимания.