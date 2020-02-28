АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Звезда "Дом-2" Саша Черно: «Мама забирала себе мои алименты от отца»

Участница «Дом-2» Александра Черно не имеет никакого желания общаться со своей матерью. Она заявила, что не сможет никогда простить ей, что та оставила их с сестрой и всегда забирала все деньги себе.

Звезда "Дом-2" Саша Черно: «Мама забирала себе мои алименты от отца»

Во время съемок шоу «Бородина против Бузовой» Александра Черно наконец-то встретилась со своей матерью. Много лет назад та бросила Александру и её сестру Татьяну.

У их матери есть два тюремных срока. Как сказала участница телешоу, когда биологическая мать вышла из тюрьмы, куда была сначала помещена за мошенничество, а потом за живодерство, то стала требовать у Александры деньги.

После этого Александра Черно избегает общаться с собственной матерью и сильно расстраиваться, если Сашу с ней сравнивают. На своей странице в социальной сети Черно ответила подписчикам, что же произошло на эфире. Она объяснила подписчикам, что мама ей абсолютно чужой человек и она никогда не сможет понять, чем руководствовалась эта женщина, когда бросила своих детей.


Александра Черно, которая ожидает сейчас ребёнка, поблагодарила поклонников за поддержку, но посетовала, что тяжело было быть откровенной. По её словам, она может понять женщин, которые уезжают на заработки. Но если же женщина все алименты, выплаченные ребенку, тратит на себя, это выше её понимания.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:31

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда "Дом-2" Саша Черно: «Мама забирала себе мои алименты от…
Вдова Владимира Этуша Елена Горбунова прокомментировала возможность родить актеру…
Польская модель сделала татуировку на белках и ослепла на один глаз спустя 4…
На шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за советской песни после удаления ролика на…
Хирург Николай Амосов составил 6 правил для сохранения здоровья на долгие…
В Санкт-Петербурге медики удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5…
В Москве мать убила сына с ДЦП за отказ учить…
В Пскове археологи нашли артефакты домонгольского…
СМИ назвали 5 звезд Голливуда со славянскими…
В Архангельской области воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с…
Врачи назвали кремний «элементом жизни» из-за его способности защитить иммунную систему…
«Была лишней»: Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения назвала причину ухода из…
Эксперты назвали лучшие смартфоны с тройной…
Ученые назвали виды спорта, снижающие уровень тестостерона у…
Дмитрий Исхаков резко высказался в адрес подписчицы Полины Гагариной из-за слов о…
В Израиле ученые нашли маску, меняющую представления о ритуальных погребальных…
Под Псковом двое мужчин ради чемодана убили…
Первый муж Татьяны Васильевой знал об изменах жены, но не пытался их…
Диетологи назвали продукты, которые могут заменить творог из-за большого количества…
Звезду «Дом-2» Майю Донцову экстренно…
Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на…
В результате атаки со стороны ПНС пострадал ливийский город Каср бен…
Ученые назвали психологические ловушки, в которые попадают почти все…
Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим…
Кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью…
Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за…
Отметивший 50-летие Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей…
Ученые предложили использовать микробы для для возвращения свежести…
Просмотреть все новости