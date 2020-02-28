«Это была идея жены»: Энрике Иглесиас назвал свою новорожденную дочь Машей

Популярный исполнитель впервые стал отцом в декабре 2017 года. У них с супругой родились близнецы – Николас и Люси. Не так давно Энрике Иглесиас снова пережил все трепетные чувства от появления ребенка на свет, так как 30 января Анна Курникова подарила ему вторую дочь. Певец сразу же поделился радостной новостью со своими поклонниками в Instagram. Трогательное фото с новорожденной он подписал словами: « Мое солнышко».После недавнего интервью с 44-летним артистом стало известно, что супруги назвали девочку Машей. Некоторые журналисты сразу раскритиковали выбор пары, так как «Маша – несуществующее имя, а правильный вариант – Мария». Но поклонники уверены, что вопрос «правильности» абсолютно бестактный и бессмысленный. Подписчики Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой продолжают поздравлять родителей с пополнением в комментариях под опубликованными снимками.