Дерматологи предупредили о недопустимости самолечения акне





Акне - это воспалительное заболевание, вызываемое изменениями в состоящих из сальной железы и волосяного фолликула пилосебационных структурах. Самолечение нередко избавляет от внешних проявлений, но не решает саму проблему. По словам дерматологов, спровоцировать угревую сыпь может гормональный сбой, слабый иммунитет, заболевания ЖКТ и постоянные стрессы.Также причиной появления акне нередко становятся непереносимость косметических средств, долгое пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей и взаимодействие с токсическими веществами. Избавиться от заболевания можно только под контролем врачей, поэтому лечить его самостоятельно медики не советуют. Применение неправильных лекарств нередко усугубляет ситуацию и даже вызывает сбои в работе других систем организма. При этом не стоит исключать проявление аллергических реакций.Для лечения акне часто используются гормональные мази и антибиотики, но назначать их могут только профильные специалисты. Эти препараты способны серьезно навредить слизистой, поэтому применять их можно только после взвешивания всех рисков для здоровья.