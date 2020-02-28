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Дерматологи предупредили о недопустимости самолечения акне

Дерматологи предупредили о недопустимости самолечения акне. Это может привести к серьезным проблемам со здоровьем, рубцовым изменениям, деформации черт лица и значительному психологическому дискомфорту.

Акне - это воспалительное заболевание, вызываемое изменениями в состоящих из сальной железы и волосяного фолликула пилосебационных структурах. Самолечение нередко избавляет от внешних проявлений, но не решает саму проблему. По словам дерматологов, спровоцировать угревую сыпь может гормональный сбой, слабый иммунитет, заболевания ЖКТ и постоянные стрессы.

Также причиной появления акне нередко становятся непереносимость косметических средств, долгое пребывание под воздействием ультрафиолетовых лучей и взаимодействие с токсическими веществами. Избавиться от заболевания можно только под контролем врачей, поэтому лечить его самостоятельно медики не советуют. Применение неправильных лекарств нередко усугубляет ситуацию и даже вызывает сбои в работе других систем организма. При этом не стоит исключать проявление аллергических реакций.

Для лечения акне часто используются гормональные мази и антибиотики, но назначать их могут только профильные специалисты. Эти препараты способны серьезно навредить слизистой, поэтому применять их можно только после взвешивания всех рисков для здоровья.

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 18:00

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