Имидж-стилист Ольга Трофимова раскритиковала образ Натальи Шкулевой: «Совсем не то, что хотелось бы увидеть»
Имидж-стилист неоднозначно высказалась об образе Натальи Шкулевой на вечеринке по случаю празднования Масленицы. По словам Ольги Трофимовой, супруга Малахова выбрала неудачный наряд.
Избранница телеведущего организовала мероприятие, на которое пришли именитые гости. Само торжество состоялось в президентском номере Lotte Hotel, который заранее забронировали знаменитости. Для праздника Наталья Шкулева предпочла выбрать платье белого цвета с рукавами-фонариками, а образ завершила туфлями на устойчивом каблуке. Ольга Трофимова решила высказать свое мнение журналистам относительно актуальности образа жены ведущего «Прямого эфира». По словам имидж-стилиста, летний наряд не подходил для вечеринки.
Как отметила профессиональный шоппер, издатель выбрала платье из очень тонкой ткани, не подходящее для подобного вечера. Также модный эксперт заявила, что с ним лучше бы смотрелись танкетки или босоножки. При этом стилист назвала Шкулеву красивой женщиной и оценила ее укладку.
Трофимова обратила внимание на образ Ольги Бузовой, которая также посетила мероприятие. Эксперту понравился жакет прямого кроя и кожаные ботфорты, в которых была певица. Она назвала такой стиль актуальным, а также похвалила прическу звезды.
Избранница телеведущего организовала мероприятие, на которое пришли именитые гости. Само торжество состоялось в президентском номере Lotte Hotel, который заранее забронировали знаменитости. Для праздника Наталья Шкулева предпочла выбрать платье белого цвета с рукавами-фонариками, а образ завершила туфлями на устойчивом каблуке. Ольга Трофимова решила высказать свое мнение журналистам относительно актуальности образа жены ведущего «Прямого эфира». По словам имидж-стилиста, летний наряд не подходил для вечеринки.
Как отметила профессиональный шоппер, издатель выбрала платье из очень тонкой ткани, не подходящее для подобного вечера. Также модный эксперт заявила, что с ним лучше бы смотрелись танкетки или босоножки. При этом стилист назвала Шкулеву красивой женщиной и оценила ее укладку.
Трофимова обратила внимание на образ Ольги Бузовой, которая также посетила мероприятие. Эксперту понравился жакет прямого кроя и кожаные ботфорты, в которых была певица. Она назвала такой стиль актуальным, а также похвалила прическу звезды.
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 17:54