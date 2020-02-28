Имидж-стилист Ольга Трофимова раскритиковала образ Натальи Шкулевой: «Совсем не то, что хотелось бы увидеть»





Избранница телеведущего организовала мероприятие, на которое пришли именитые гости. Само торжество состоялось в президентском номере Lotte Hotel, который заранее забронировали знаменитости. Для праздника Наталья Шкулева предпочла выбрать платье белого цвета с рукавами-фонариками, а образ завершила туфлями на устойчивом каблуке. Ольга Трофимова решила высказать свое мнение журналистам относительно актуальности образа жены ведущего «Прямого эфира». По словам имидж-стилиста, летний наряд не подходил для вечеринки.Как отметила профессиональный шоппер, издатель выбрала платье из очень тонкой ткани, не подходящее для подобного вечера. Также модный эксперт заявила, что с ним лучше бы смотрелись танкетки или босоножки. При этом стилист назвала Шкулеву красивой женщиной и оценила ее укладку.Трофимова обратила внимание на образ Ольги Бузовой, которая также посетила мероприятие. Эксперту понравился жакет прямого кроя и кожаные ботфорты, в которых была певица. Она назвала такой стиль актуальным, а также похвалила прическу звезды.