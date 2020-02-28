Сотрудники КПП тюменского завода зафиксировали повышенный фон радиации на одной из машин





Благодаря профессиональному оборудованию, оснащенному системой радиационного контроля, на КПП сотрудники завода вовремя обнаружили мусоровоз, который представлял потенциальную опасность из-за повышенного уровня радиации. Работники мусоросортировочного предприятия действовали согласно инструкции по технике безопасности и сразу же уведомили МЧС, государственную службу защиты, а также правоохранительные органы.Из-за непредвиденного инцидента руководство тюменского завода связалось с региональным экологическим объединением, предупредив о возможных отклонений от графика. В это время прибывшие специалисты приостановили работу до момента выяснения источника радиации на спецмашине и его изоляции. На данный момент, инцидент полностью исчерпан.