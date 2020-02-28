Сотрудники КПП тюменского завода зафиксировали повышенный фон радиации на одной из машин
Сотрудники контрольно-пропускного пункта тюменского мусоросортировчного завода зафиксировали повышенный фон радиации на одной из прибывших спецмашин. Пресс-служба ТКО сообщила, что на данный момент опасный мусоровоз был изолирован, а работа предприятия – восстановлена.
Благодаря профессиональному оборудованию, оснащенному системой радиационного контроля, на КПП сотрудники завода вовремя обнаружили мусоровоз, который представлял потенциальную опасность из-за повышенного уровня радиации. Работники мусоросортировочного предприятия действовали согласно инструкции по технике безопасности и сразу же уведомили МЧС, государственную службу защиты, а также правоохранительные органы.
Из-за непредвиденного инцидента руководство тюменского завода связалось с региональным экологическим объединением, предупредив о возможных отклонений от графика. В это время прибывшие специалисты приостановили работу до момента выяснения источника радиации на спецмашине и его изоляции. На данный момент, инцидент полностью исчерпан.
Благодаря профессиональному оборудованию, оснащенному системой радиационного контроля, на КПП сотрудники завода вовремя обнаружили мусоровоз, который представлял потенциальную опасность из-за повышенного уровня радиации. Работники мусоросортировочного предприятия действовали согласно инструкции по технике безопасности и сразу же уведомили МЧС, государственную службу защиты, а также правоохранительные органы.
Из-за непредвиденного инцидента руководство тюменского завода связалось с региональным экологическим объединением, предупредив о возможных отклонений от графика. В это время прибывшие специалисты приостановили работу до момента выяснения источника радиации на спецмашине и его изоляции. На данный момент, инцидент полностью исчерпан.
Общество
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 17:46