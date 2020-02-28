В Москве мать убила сына с ДЦП за отказ учить математику





Как сообщает издание «МК», 39-летняя мать решила помочь сыну по математике, однако он заниматься больше не желал. Мальчик расплакался после оскорблений родительницы и убежал в соседнюю комнату. Конфликт на этом не закончился. Во время ссоры мать нанесла сыну удар в грудь, после чего ребенку стало плохо. У него появились хрипы и возникли сложности с дыханием. Мать вызвала бригаду службы скорой помощи и пыталась спасти сына, выполняя рекомендации врачей, но это не помогло. Вскоре 9-летний ребенок скончался.Когда в квартиру, где произошло несчастье, приехали медики, женщина заявила, что убила сына. Врачи забрали гражданку в психиатрическую лечебницу.