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Российский «колодец в ад» в Мурманской области напугал американского ученого

Так называемый российский «колодец в ад», расположенный на территории Мурманской области, напугал американского ученого Сабрину Стирваль. Речь идет о Кольской сверхглубокой скважине, аналогов которой в мире нет.
Российский «колодец в ад» в Мурманской области напугал американского ученого

Впечатлениями о самом глубоком российском колодце специалист поделилась на страницах научного журнала Scientific American. По словам автора публикации, выглядит Кольская сверхглубокая скважина как ведущий к центру Земли портал, а истории из интернета повествуют о жутких воплях, исходящих из нее. Но размеры этой горной выработки не настолько велики, как может показаться. Ее диаметр составляет лишь 23 сантиметра, а это значит, что провалиться в нее никто не сможет. В настоящее время объект законсервирован. Никаких работ на этой местности не проводится.

Глубочайшая на планете выработка расположена поблизости с норвежской границей к западу от города Заполярный. Бурить ее советские геологи начали в 1970 году, разработка продолжалась более 20 лет. Объект занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая глубокая скважина, созданная человеком в мире. Глубина колодца достигает 12 261 метров.

Работы на СГ-3 сопровождались авариями, а были остановлены после того, как температурные показатели превысили 200 градусов. Некоторые ученые рассказывали, что сейсмологи зафиксировали на буровой странные звуки, поэтому она и была законсервирована. После этого в народе начали говорить, что специалисты «добурились до самого ада».

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Наука
Добавил: Кундий Наталья Сегодня, 17:38

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