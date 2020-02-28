Российский «колодец в ад» в Мурманской области напугал американского ученого





Впечатлениями о самом глубоком российском колодце специалист поделилась на страницах научного журнала Scientific American. По словам автора публикации, выглядит Кольская сверхглубокая скважина как ведущий к центру Земли портал, а истории из интернета повествуют о жутких воплях, исходящих из нее. Но размеры этой горной выработки не настолько велики, как может показаться. Ее диаметр составляет лишь 23 сантиметра, а это значит, что провалиться в нее никто не сможет. В настоящее время объект законсервирован. Никаких работ на этой местности не проводится.Глубочайшая на планете выработка расположена поблизости с норвежской границей к западу от города Заполярный. Бурить ее советские геологи начали в 1970 году, разработка продолжалась более 20 лет. Объект занесен в Книгу рекордов Гиннеса, как самая глубокая скважина, созданная человеком в мире. Глубина колодца достигает 12 261 метров.Работы на СГ-3 сопровождались авариями, а были остановлены после того, как температурные показатели превысили 200 градусов. Некоторые ученые рассказывали, что сейсмологи зафиксировали на буровой странные звуки, поэтому она и была законсервирована. После этого в народе начали говорить, что специалисты «добурились до самого ада».