Польская модель сделала татуировку на белках и ослепла на один глаз спустя 4 года





Александра Садовская решилась на опасный эксперимент в 2016 году. По ее словам, ее «вдохновил» рэп-исполнитель и участник боев без правил Попек, который один из первых сделал татуировку на белковой оболочке глаза, сделав их абсолютно черными. Как выяснилось, модель обратилась к не профессиональному мастеру, не имеющему опыта в подобных манипуляциях. Более того, он использовал чернила, предназначенные для тату на теле, а не специальный пигмент для слизистой.25-летняя модель рассказала, что во время процедуры ощущала сильное жжение, однако «горе-татуировщик» заверил, что «это нормальная реакция на краску». Спустя четыре года Александра Садовская обратилась к врачам с серьезными жалобами. После обследования врачи сообщили, что девушка навсегда лишилась зрения на правый глаз и очень близка к такой же ситуации с левым.Польская модель отреагировала на заключение врачей следующими словами: «Я точно не впаду в депрессию, просто буду жить дальше». В тоже время, мастера татуажа, отрицающего свою вину, ожидает судебное разбирательство.