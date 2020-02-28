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На шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за советской песни после удаления ролика на YouTube

На вокальном телевизионном шоу "Голос. Дети", выходящем на Первом канале, вновь разгорелся скандал. На этот раз причиной стало удаление с видеохостинга YouTube видеоролика, на котором участники программы спели советскую песню.
На шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за советской песни после удаления ролика на YouTube

На этапе слепых прослушиваний популярного телевизионного шоу "Голос. Дети" Валерия Базыкина и Манижа Аминова спели композицию "Трава у дома" советской рок-группы "Земляне". Соответствующий ролик был добавлен на официальный YouTube-канал программы и за 5 дней ему удалось собрать более 2,5 миллионов просмотров. Тем не менее видео удалили с видеохостинга вследствие нарушения авторских прав. Как известно, участники проекта Первого канала всегда исполняют песни, выпущенные другими артистами, однако до этого подобные ситуации, связанные с блокированием их выступлений в Сети, не происходили.

Неизвестно, кто и с какой целью выдвинул жалобу. По словам фронтмена группы Сергея Скачкова и вдовы композитора Владимира Мигули, они к этому не имеют никакого отношения.

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ШоуБиз
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:17

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