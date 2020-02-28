На шоу "Голос. Дети" разгорелся скандал из-за советской песни после удаления ролика на YouTube





На этапе слепых прослушиваний популярного телевизионного шоу "Голос. Дети" Валерия Базыкина и Манижа Аминова спели композицию "Трава у дома" советской рок-группы "Земляне". Соответствующий ролик был добавлен на официальный YouTube-канал программы и за 5 дней ему удалось собрать более 2,5 миллионов просмотров. Тем не менее видео удалили с видеохостинга вследствие нарушения авторских прав. Как известно, участники проекта Первого канала всегда исполняют песни, выпущенные другими артистами, однако до этого подобные ситуации, связанные с блокированием их выступлений в Сети, не происходили.Неизвестно, кто и с какой целью выдвинул жалобу. По словам фронтмена группы Сергея Скачкова и вдовы композитора Владимира Мигули, они к этому не имеют никакого отношения.