В Пскове археологи нашли артефакты домонгольского периода





В X-XII столетии пряслица из шифера высоко ценились, а материал для них добывался на единственном месторождении в Европе около города Овруч, что в современной Украине. Само пряслице использовалось во время прядения, утяжеляя веретено для более длительного вращения. Также такой груз облегчал удержание нити и предотвращал ее соскальзывание. Несмотря на широкое распространение предметов быта, которые использовали даже в качестве мелкой монеты, они исчезли с татаро-монгольским нашествием. В тот период были разрушены торговые связи, а также приостановилась добыча камня в Овруче.В XIII веке пряслица начали создавать с использованием глины или же известняка.