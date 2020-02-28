В Архангельской области воспитательницу детсада обвиняют в жестоком обращении с детьми





Жительницу города Котлас обвиняют в том, что она ненадлежащим образом исполняла возложенные на нее обязанности по уходу за воспитанниками дошкольного учреждения. Согласно данным следствия, в период с сентября 2019 года и по декабрь она причиняла физическую боль детям. Например, девочку женщина ударила древком от флага по щеке, позже прибегала к побоям в отношении мальчика и не раз толкала подопечных. Всего пострадало четыре ребенка в возрасте 4-5 лет. Свое поведение подозреваемая объясняет непослушанием воспитанников.За расследованием следят правоохранительные органы, а само уголовное дело было возбуждено в результате прокурорской проверки.