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СМИ назвали 5 звезд Голливуда со славянскими корнями

На протяжении многих лет Голливуд считается центром кинематографа, а многие актеры хотят туда попасть, чтобы обрести огромную популярность. Оказалось, что и в США есть известные звезды со славянскими корнями, о чем рассказали СМИ.
СМИ назвали 5 звезд Голливуда со славянскими корнями

Многие по праву считают Леонардо Ди Каприо одним из лучших артистов. Он не раз откровенно рассказывал, что наполовину является славянином, поскольку бабушка знаменитости жила на Украине, а в начале 1950-х годов переехала в Штаты. В течение долгого времени Ди Каприо пытался овладеть мастерством актера, находясь на учебе в русском театре. За пару лет ему удалось многого достичь и научиться играть различные роли. Роберт Дауни-младший также имеет славянское происхождение. Отец кумира многих зрителей в советское время уехал в США, чтобы найти работу, но вдруг решил реализовать себя, как актер.

Как отметили СМИ, Мила Кунис родилась в Черновцах, а в 7-летнем возрасте вместе с семьей переехала в Лос-Анджелес. Поначалу будущей звезде Голливуда было трудно привыкнуть к новой стране, но затем артистка выучила английский язык и всерьез заинтересовалась актерской карьерой. Прабабушка Натали Портман, которая была еврейкой, в 1903 году была вынуждена переехать из России в Израиль. Однако через пару лет женщина перебралась в Вашингтон.

Прадед Майкла Дугласа оставил Россию еще в ходе войны государства с Японией, чтобы не попасть на фронт. Чтобы избавиться от лишнего внимания звезда изменил свою фамилию Даниелович-Демский на американский вариант.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 16:52

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