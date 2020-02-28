Хирург Николай Амосов составил 6 правил для сохранения здоровья на долгие годы





Автор новаторских методик в кардиологии и торакальной хирургии на собственном примере доказал действенность системного и ответственного подхода к здоровью. Первое правило доктора медицины заключается в соблюдении режима «ограничений и нагрузок». Данная рекомендация подразумевает здоровое питание с уменьшением количеством жиров и регулярные тренировки. Человеку необходимо внимательно следить за своим весом, который не должен превышать показатель по формуле: «рост – 100 = норма кг».Кроме того, Николай Амосов отметил, что задача врачей – вылечить, а задача пациента – предупредить и не допустить заболевание. Эта истина не относится к недугам, на развитие которых повлиять невозможно. Она подразумевает, что человек самостоятельно должен прикладывать все усилия для сохранения своего здоровья. Подобный смысл несут еще два ключевых правила: 1 – найти «правильного» врача и 2 – не обращаться к нему слишком часто. Он сообщал, что не стоит зацикливаться на здоровье и по любой мнимой причине «бежать» в больницу. В тоже время не нужно пренебрегать явными симптомами и искать «своего» медика, даже если придется обойти несколько клиник.Николай Амосов всегда подчеркивал важность психо-эмоционального состояния и возможность самоизлечения при правильном расположении духа, потому как «чаще всего лечат не таблетки, а воля»