«Была лишней»: Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева Ксения назвала причину ухода из дома





В последние полгода Ксения Малафеева практически не общалась с родителями. Каждый в семье жил сам по себе и не было никакого контакта. Деньги девушка уже научилась зарабатывать самостоятельно, поэтому подумала, что большой разницы в том, уйдет она в 16 или 18 лет, не будет. Это в любом случае не изменит отношений. По словам Ксении Малафеевой, она часто чувствовала себя лишней и не хотела с этим мириться. С отцом ей было проще договориться и найти общий язык. Он отличался спокойствием, но из-за длительных командировок им так и не удалось установить контакт.Ксения Малафеева так и не познакомила родителей со своим парнем, они редко видятся и не знают друзей дочери. Им почему-то все равно, с кем она общается или встречается. Раньше члены семьи пытались диктовать какие-то правила, из-за чего между ними было много ссор. Теперь наследница спортсмена считает себя взрослой настолько, что может не спрашивать советов у родных людей. По словам девушки, они ко всему все равно относятся равнодушно.Родная мать Марина Малафеева весной 2011 года разбилась в ДТП. Дочери на тот момент было 7 лет. Девочка очень тяжело пережила утрату. Особенно ей не хватает родительницы теперь, когда так нужны мудрые советы.