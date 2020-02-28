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В Санкт-Петербурге медики удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг

В одном из онкологических центров Санкт-Петербурга медики удалили из груди пенсионерки опухоль, вес которой составлял 6,5 кг. Из-за новообразования страдало сердце, лёгкие, трахея и сосуды 70-летней пациентки, а потому её жизнь находилась под угрозой.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой онкологического центра, вследствие недуга женщина в прямом смысле не могла дышать полной грудью, дыхание обеспечивала только верхняя часть правого лёгкого. Интересно, что сама пенсионерка на протяжении долгого время не догадывалась, что в её теле есть настолько большое новообразование. Опухоль обнаружили во время планового осмотра, после чего пациентка получила направление в специализированное медицинское учреждение.

На удаление опухоли врачам потребовалось четыре часа. Новообразование приросло к диафрагме, а потому изъять его и обойтись при этом без повреждений органа, было весьма сложной задачей. В результате Игорь Мосин, сотрудник Санкт-Петербургского онкологического центра, решил действовать по методике двойной торакотомии по Оверхольту.

Новообразование убрали вместе с капсулой, в которой оно находилось. Сотрудники больницы отмечают, что на данный момент женщина уже готовится к выписке.

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Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:06

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