В Санкт-Петербурге медики удалили из груди пенсионерки опухоль весом в 6,5 кг
В одном из онкологических центров Санкт-Петербурга медики удалили из груди пенсионерки опухоль, вес которой составлял 6,5 кг. Из-за новообразования страдало сердце, лёгкие, трахея и сосуды 70-летней пациентки, а потому её жизнь находилась под угрозой.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой онкологического центра, вследствие недуга женщина в прямом смысле не могла дышать полной грудью, дыхание обеспечивала только верхняя часть правого лёгкого. Интересно, что сама пенсионерка на протяжении долгого время не догадывалась, что в её теле есть настолько большое новообразование. Опухоль обнаружили во время планового осмотра, после чего пациентка получила направление в специализированное медицинское учреждение.
На удаление опухоли врачам потребовалось четыре часа. Новообразование приросло к диафрагме, а потому изъять его и обойтись при этом без повреждений органа, было весьма сложной задачей. В результате Игорь Мосин, сотрудник Санкт-Петербургского онкологического центра, решил действовать по методике двойной торакотомии по Оверхольту.
Новообразование убрали вместе с капсулой, в которой оно находилось. Сотрудники больницы отмечают, что на данный момент женщина уже готовится к выписке.
Согласно информации, предоставленной пресс-службой онкологического центра, вследствие недуга женщина в прямом смысле не могла дышать полной грудью, дыхание обеспечивала только верхняя часть правого лёгкого. Интересно, что сама пенсионерка на протяжении долгого время не догадывалась, что в её теле есть настолько большое новообразование. Опухоль обнаружили во время планового осмотра, после чего пациентка получила направление в специализированное медицинское учреждение.
На удаление опухоли врачам потребовалось четыре часа. Новообразование приросло к диафрагме, а потому изъять его и обойтись при этом без повреждений органа, было весьма сложной задачей. В результате Игорь Мосин, сотрудник Санкт-Петербургского онкологического центра, решил действовать по методике двойной торакотомии по Оверхольту.
Новообразование убрали вместе с капсулой, в которой оно находилось. Сотрудники больницы отмечают, что на данный момент женщина уже готовится к выписке.
Общество
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 17:06