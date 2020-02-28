Под Псковом двое мужчин ради чемодана убили соседку-ветерана





Пресс-ведомство СК РФ по области передает, что двое мужчин, подозреваемые в убийстве пенсионерки, ветерана Второй мировой войны, признаны виновными в содеянном. В частности, в январе прошлого года 30-летний гражданин и его 39-летний товарищ, проживающие в городе Порхов, напали на пожилую соседку будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они поднялись по строительным лесам в ее квартиру, избили и обыскали жилище на предмет ценностей, как только она перестала подавать признаки жизни. Экспертиза подтвердила, что травмы были нанесены руками, ногами и табуретом.Грабители нашли только старый чемодан, с которым покинули квартиру. Благодаря быстрым действиям сотрудников правоохранительных органов подозреваемых удалось найти “по горячим следам”. Согласно решению суда, осужденные отправятся в колонии строгого режима на 16 и 18 лет.