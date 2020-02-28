АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Под Псковом двое мужчин ради чемодана убили соседку-ветерана

Под Псковом двое мужчин убили пожилую соседку ради ее чемодана. Суд признал их виновными, а также вынес приговор.
Под Псковом двое мужчин ради чемодана убили соседку-ветерана

Пресс-ведомство СК РФ по области передает, что двое мужчин, подозреваемые в убийстве пенсионерки, ветерана Второй мировой войны, признаны виновными в содеянном. В частности, в январе прошлого года 30-летний гражданин и его 39-летний товарищ, проживающие в городе Порхов, напали на пожилую соседку будучи в состоянии алкогольного опьянения. Они поднялись по строительным лесам в ее квартиру, избили и обыскали жилище на предмет ценностей, как только она перестала подавать признаки жизни. Экспертиза подтвердила, что травмы были нанесены руками, ногами и табуретом.

Грабители нашли только старый чемодан, с которым покинули квартиру. Благодаря быстрым действиям сотрудников правоохранительных органов подозреваемых удалось найти “по горячим следам”. Согласно решению суда, осужденные отправятся в колонии строгого режима на 16 и 18 лет.

+Дзен +Яндекс новости
Происшествия / Главные новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:04

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые могут заменить творог из-за большого количества…
Звезду «Дом-2» Майю Донцову экстренно…
Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на…
В результате атаки со стороны ПНС пострадал ливийский город Каср бен…
Ученые назвали психологические ловушки, в которые попадают почти все…
Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим…
Кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью…
Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за…
Отметивший 50-летие Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей…
Ученые предложили использовать микробы для для возвращения свежести…
«Нежные объятия»: Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком с…
Дерматолог рассказал о причинах и методах лечения отслоения…
Ученые перечислили эффективные приемы для избавления от жира на…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов выбирают имя…
Диетологи назвали самые полезные и питательные продукты для…
Процессор Intel Core i9-9900KS стал недоступен для приобретения на рынках некоторых…
Отец звезды «Дом-2» Насти Голд и Илья Яббаров наладили общение между…
Медики: Регулярное употребление фундука предупреждает развитие…
«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с…
Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной…
Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го…
Apple выпустит для iPad клавиатуру с…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех…
Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от…
Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на…
Биологи нашли 32 вида земноводных, способных…
Власти Канады отказались финансировать безопасность Меган Маркл и принца…
Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на…
Просмотреть все новости