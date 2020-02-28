Дмитрий Исхаков резко высказался в адрес подписчицы Полины Гагариной из-за слов о разводе





Некоторое время назад знаменитостей уже «развели» в интернете, однако тогда супруг артистки опроверг лживые слухи о его семье в шутливой манере. Теперь же история опять повторяется, хотя действительно серьезных причин подозревать Полину Гагарину и ее избранника в том, что они разводятся, нет. Тем не менее у скептиков на этот счет есть свое мнение. Недавно Дмитрий Исхаков отмечал свой день рождения, с чем его трогательно поздравила жена посредством публикации в Instagram. В этом посте певица назвала фотографа своим мужем, однако кто-то из фолловеров не поверил в искренность звезды шоу-бизнеса.- заявила подписчица.Интернет-пользователи призвали исполнительницу перестать скрывать семейные проблемы и начать называть вещи своими именами. Сама Гагарина проигнорировала комментарии юзеров, а ее супруг решил резко ответить девушке, которая высказалась о разводе пары. Исхаков попросил посочувствовать себе, а не им с певицей.