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Врачи назвали кремний «элементом жизни» из-за его способности защитить иммунную систему человека

Медики во всем мире отмечают важность кремния (Silicium), который содержится в многочисленных овощах и зерновых культурах. Они назвали химический компонент неотъемлемым «элементом жизни» из-за способности защитить иммунную систему человека.
Врачи назвали кремний «элементом жизни» из-за его способности защитить иммунную систему человека

Науке давно известно, что любое заболевание может быть самым опасным для пациента, если защитная система организма ослаблена или вовсе не справляется со своей задачей. Человек будет постоянно находиться в зоне повышенного риска инфекционных недугов, а в некоторых случаях, например, заражения ВИЧ, жизнь человека оказывается под угрозой смерти. Однако, по мнению врачей, кремний может не только укрепить иммунитет, но и повысить выработку лейкоцитов для борьбы с вирусами.

Silicium незаменим для восстановления нейронов и активной деятельности головного мозга. Дефицит данного компонента способствует повышению тревожности и повышает вероятность болезни Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, кремний участвует в регенерации кожных и слизистых покровов в случае их повреждения, а также в обновлении костной ткани, в том числе ногтей и волос.

По словам врачей, необходимо ежедневно употреблять продукты с высоким содержанием «элемента жизни», к примеру: орехи, корнеплоды, зерна овса и пшеницы, репчатый лук и листовые овощи.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 16:38

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