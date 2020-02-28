Звезду «Дом-2» Майю Донцову экстренно прооперировали





Известно, что участнице проекта «Дом-2» Майе Донцовой сделали срочную операцию. Хирургическое вмешательство было необходимым, потому что у нее под ребром обнаружили инородное тело. По словам Донцовой, операция прошла быстро и без каких-либо осложнений, а уже через три часа после нее она бегала по коридорам и искала себе еду.Стоит отметить, в прошлом году Майя Донцова уже проходила лечение в клинике. На тот момент девушку лечили по-женской части, была вероятность того, что у Майи Донцовой даже если не пройти вовремя курс лечения не будет детей. В тот момент она очень сильно близко сблизилась со своим супругом Алексеем Купиным. После пара проходила обследование и им сказали, что они полностью готовы к зачатию ребенка.Сейчас же во время МРТ у Майи Донцовой под ребром был обнаружен мешочек с жидкостью, который медики уже удалили.