Эксперты назвали лучшие смартфоны с тройной камерой





Лучшим смартфоном среди недорогих новинок с тремя камерами специалисты считают LG V50 ThinQ. Он оснащён двумя модулями на 12 мегапикселей и одним на 16. Гаджет работает на базе OC Android 9.0. Производитель модели считает, что с помощью неё можно получить идеальные снимки и качественно их обработать.Второе место в рейтинге занимает Honor 9X Premium. Три его объектива имеют 48, 8 и 2 Мп соответственно. Это устройство интересно благодаря выдвижной фронтальной камере с функцией трёхмерного освещения. Далее идёт Huawei P30 B, предлагающий пользователям камеры на 40, 16 и 8 мегапикселей.На четвертом месте оказался Motorola Moto G8 Plus. Благодаря камере с основным модулем на 48, 16 и 5 Мп получаются хорошие фотографии. Пятую позицию, по мнению экспертов, занимает ZTE Axon 10 Pro. Модель оснащена тремя объективами, имеющими 48, 20 и 8 мегапикселей. Примечательно, что все смартфоны в данном рейтинге отличаются ещё и недорогой стоимостью.