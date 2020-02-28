Ученые назвали виды спорта, снижающие уровень тестостерона у мужчин





Медики-урологи считают, что касательно тестостерона в обществе существует масса неоправданных стереотипов. Один из них касается физических данных и занятий спортом. Считается, что накаченный мужчина, преодолевающий марафонские дистанции и легко выполняющий силовые упражнения, более сексуален, поскольку обладает высоким уровнем тестостерона. В реальности это не так. В лаборатории Университета Саванны в штате Джорджия был проведен интересный эксперимент. Его участниками стали десятки активных мужчин с низким показателем полового гормона.Все они легко справлялись с тестами на выносливость, но уровень тестостерона у них был крайне низок. При этом группа ученых из Департамента кинезиологии Университета Макмастера доказала, что нормальные нагрузки в спорте повышают уровень тестостерона. Когда спортсмены предпочитают делать упражнения на выносливость, их мышечная масса в какой-то момент перестает расти. Данный феномен называется «интерференцией», а обусловлен он падением тестостерона. Авторы исследования пояснили, что с научной точки зрения это выглядит просто. Гормон запускает в мышечных тканях активность ДНК. Это провоцирует высвобождение гормонов роста. Затем усиливается усвоение аминокислот и начинается восстановление. Подобное происходит у любителей силовых видов спорта, но у тех, кто предпочитает занятия на выносливость, данный процесс столь мощного эффекта не дает.Ученые предупреждают, что уровень тестостерона могут понизить бег на длинные дистанции, плавание, гребля на байдарках, кроссфит и другие. При этом следует помнить, что регулярные занятия на выносливость провоцируют скачок гормона стресса - кортизола, который ухудшает реакцию организма на стресс от изнуряющих упражнений. Это снижает уровень тестостерона. Ученые проверили качество спермы у таких спортсменов. Оказалось, что с субклиническими изменениями в характеристиках биоматериала связан бег.