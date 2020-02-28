Диетологи назвали продукты, которые могут заменить творог из-за большого количества кальция





Пармезан является лидером по содержанию кальция. Кроме того в его составе много витамина D и белка. Поэтому добавление выдержанного сыра позволит улучшить вкус блюд, и позаботиться о здоровье организма. Для максимального усвоения кальция из кунжута, его сначала нужно вымочить в воде, после этого подсушить в духовке и тогда можно добавлять в салаты или выпечку.Употребляя чеснок, можно также обеспечить организм кальцием, улучшить состояние сосудов, нормализовать уровень сахара в крови и предупредить возникновение опухолей или инфекций. Запеченный продукт имеет лучший вкус и аромат, а по своим свойствам ничем не уступает свежему. Петрушка богата витамином С, сохраняет свои полезные свойства при сушке или замораживании, поэтому можно сделать запасы на целый год.Миндаль и фундук являются очень полезными орехами, богатыми кальцием, жирными кислотами и другими витаминами и минералами. Ежедневное употребление даже маленькой горсти положительно скажется на состоянии костей, кожи, сосудов, сердца и мозга.