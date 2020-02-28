АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Диетологи назвали продукты, которые могут заменить творог из-за большого количества кальция

Диетологи выяснили, что некоторые продукты могут заменить творог в рацион человека. Оказалось, что они имеют в своем составе большое количество кальция.

Пармезан является лидером по содержанию кальция. Кроме того в его составе много витамина D и белка. Поэтому добавление выдержанного сыра позволит улучшить вкус блюд, и позаботиться о здоровье организма. Для максимального усвоения кальция из кунжута, его сначала нужно вымочить в воде, после этого подсушить в духовке и тогда можно добавлять в салаты или выпечку.

Употребляя чеснок, можно также обеспечить организм кальцием, улучшить состояние сосудов, нормализовать уровень сахара в крови и предупредить возникновение опухолей или инфекций. Запеченный продукт имеет лучший вкус и аромат, а по своим свойствам ничем не уступает свежему. Петрушка богата витамином С, сохраняет свои полезные свойства при сушке или замораживании, поэтому можно сделать запасы на целый год.

Миндаль и фундук являются очень полезными орехами, богатыми кальцием, жирными кислотами и другими витаминами и минералами. Ежедневное употребление даже маленькой горсти положительно скажется на состоянии костей, кожи, сосудов, сердца и мозга.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 15:53

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые могут заменить творог из-за большого количества…
Звезду «Дом-2» Майю Донцову экстренно…
Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на…
В результате атаки со стороны ПНС пострадал ливийский город Каср бен…
Ученые назвали психологические ловушки, в которые попадают почти все…
Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим…
Кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью…
Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за…
Отметивший 50-летие Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей…
Ученые предложили использовать микробы для для возвращения свежести…
«Нежные объятия»: Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком с…
Дерматолог рассказал о причинах и методах лечения отслоения…
Ученые перечислили эффективные приемы для избавления от жира на…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов выбирают имя…
Диетологи назвали самые полезные и питательные продукты для…
Процессор Intel Core i9-9900KS стал недоступен для приобретения на рынках некоторых…
Отец звезды «Дом-2» Насти Голд и Илья Яббаров наладили общение между…
Медики: Регулярное употребление фундука предупреждает развитие…
«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с…
Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной…
Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го…
Apple выпустит для iPad клавиатуру с…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех…
Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от…
Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на…
Биологи нашли 32 вида земноводных, способных…
Власти Канады отказались финансировать безопасность Меган Маркл и принца…
Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на…
Просмотреть все новости