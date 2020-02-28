АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на миллион»

На днях на «НТВ» выйдет новый выпуск передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой. В студии Надежда Бабкина откровенно рассказала ведущей о нелюбви к невестке.
Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на миллион»

По словам певицы, у нее не сразу сложились отношения с избранницей сына, поскольку он у нее единственный, а детей всегда сложно отпускать. Надежда Бабкина желала своему наследнику совсем другого, имея в виду невестку. Сама знаменитость уже 17 лет счастлива в гражданском браке с Евгением Гором. Влюбленные не торопятся играть свадьбу, поскольку их и так все устраивает. В эфире программы артистка показала Лере Кудрявцевой кольцо, которое ей подарил возлюбленный. «Этот камень — настоящий топаз», - рассказала звезда эстрады.

Жизнь исполнительницы складывается вполне удачно – у нее есть любимый человек, взрослый сын и внуки, а также жилье с видом на Красную площадь. Да и позволить себе Бабкина может все, что пожелает. Однако в жизни актрисы есть тайна, которая мучает ей на протяжении многих лет. Она не рассказывала об этом никому, однако решила сделать исключение для телешоу Кудрявцевой. Все подробности станут известны после выхода выпуска в эфир 29 февраля.

В студии певица также рассказала журналистке о конфликтах с родственниками, которые просят у нее деньги. Как отметила артистка, жадность близких ее неприятно удивляет.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 15:45

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диетологи назвали продукты, которые могут заменить творог из-за большого количества…
Звезду «Дом-2» Майю Донцову экстренно…
Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на…
В результате атаки со стороны ПНС пострадал ливийский город Каср бен…
Ученые назвали психологические ловушки, в которые попадают почти все…
Младшая дочь Карины Мишулиной считает нового мужа актрисы Ивана Коробова настоящим…
Кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью…
Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за…
Отметивший 50-летие Дмитрий Маликов раскрыл секрет своей…
Ученые предложили использовать микробы для для возвращения свежести…
«Нежные объятия»: Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком с…
Дерматолог рассказал о причинах и методах лечения отслоения…
Ученые перечислили эффективные приемы для избавления от жира на…
Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов выбирают имя…
Диетологи назвали самые полезные и питательные продукты для…
Процессор Intel Core i9-9900KS стал недоступен для приобретения на рынках некоторых…
Отец звезды «Дом-2» Насти Голд и Илья Яббаров наладили общение между…
Медики: Регулярное употребление фундука предупреждает развитие…
«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с…
Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной…
Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го…
Apple выпустит для iPad клавиатуру с…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех…
Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от…
Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на…
Биологи нашли 32 вида земноводных, способных…
Власти Канады отказались финансировать безопасность Меган Маркл и принца…
Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на…
Просмотреть все новости