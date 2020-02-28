Надежда Бабкина рассказала Лере Кудрявцевой о нелюбви к невестке в программе «Секрет на миллион»





По словам певицы, у нее не сразу сложились отношения с избранницей сына, поскольку он у нее единственный, а детей всегда сложно отпускать. Надежда Бабкина желала своему наследнику совсем другого, имея в виду невестку. Сама знаменитость уже 17 лет счастлива в гражданском браке с Евгением Гором. Влюбленные не торопятся играть свадьбу, поскольку их и так все устраивает. В эфире программы артистка показала Лере Кудрявцевой кольцо, которое ей подарил возлюбленный., - рассказала звезда эстрады.Жизнь исполнительницы складывается вполне удачно – у нее есть любимый человек, взрослый сын и внуки, а также жилье с видом на Красную площадь. Да и позволить себе Бабкина может все, что пожелает. Однако в жизни актрисы есть тайна, которая мучает ей на протяжении многих лет. Она не рассказывала об этом никому, однако решила сделать исключение для телешоу Кудрявцевой. Все подробности станут известны после выхода выпуска в эфир 29 февраля.В студии певица также рассказала журналистке о конфликтах с родственниками, которые просят у нее деньги. Как отметила артистка, жадность близких ее неприятно удивляет.