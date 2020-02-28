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Кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью МРТ

Американские кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью четырехмерной магнитно-резонансной томографии (МРТ). Как выяснилось, миокард представителей сильного пола тратит больше ресурсов для циркуляции крови через желудочки.
Кардиологи обнаружили различие в сердечных сокращениях мужчин и женщин с помощью МРТ

Один из руководителей научного исследования Дэвид Рутковски из Висконского университета в Мадисоне сообщает, что хотя мужской организм затрачивает больше энергии для осуществления сокращений, женское сердце находится в постоянном тонусе. Как выяснилось, стенки левого желудочка участниц эксперимента настолько сжимаются, что поток циркулирующей крови проходит по напряженным сосудам миокарда в несколько раз быстрее, чем кровь у добровольцев мужского пола.

Для максимально точного результата исследования кардиологи использовали аппарат МРТ, чтобы наблюдать за ходом внутривенного контраста в реальном времени. Они отмечают, что обнаруженное различие не есть чем-то уникальным в научной практике. Как известно, сердце каждого человека имеет свои особенности, и в первую очередь уникально в контексте гендерного признака. Например, частота пульса выше у представительниц слабого пола, а размер миокарда больше у мужчин.

Врачи уверены - новое открытие в кардиологии поможет узнать первопричину предрасположенности женщин к сердечным заболеванием, что в свою очередь повлияет на разработку улучшенных способов профилактики и лечения.

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Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:23

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