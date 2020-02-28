Ученые предложили использовать микробы для для возвращения свежести хлебу





Согласно статистике, ежегодно человечество выбрасывает около трети продуктов в связи с окончанием их срока годности. Большую часть пищевых отходов составляет хлеб, поскольку быстро черствеет и теряет свои вкусовые качества. На свалках хлебобулочные изделия выделяют губительный для планеты углекислый газ. Ученые предложили не выбрасывать непригодный для употребления хлеб, а использовать его для выращивания заквасок на основе микробов. Этот вид микроорганизмов нуждается в ферментировании в пищевой промышленности, но может решить проблему короткого срока свежести продукта.В составе этого своеобразного “соуса” из бактерий имеются микроорганизмы, использующиеся в производстве йогуртов. Авторы проекта предполагают, что технологию можно легко внедрить в пекарни для уравновешивания спроса и сбыта продукции.