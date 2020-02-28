Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за угроз





Не так давно продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в совершении преступлений на сексуальной почве и теперь ему грозит 25-летний тюремный срок. Другие голливудские звёзды также замешены в подобных скандалах. Так, в 1977 году кинорежиссёр Роман Полански был обвинён в домогательствах по отношению к тринадцатилетней девочке. Вследствие этого польско-французскому актёру открыто угрожают. Именно поэтому 86-летний сценарист, переживая за свою жизнь, отказался от посещения церемонии "Сезар", назначенной на 28 февраля.Как передаёт американский веб-сайт Deadline, ссылаясь на Agence France Presse, знаменитость отметил, что его решение ни на что не повлияет. Активисты угрожают Полански линчеванием и потому он просто не может быть в числе гостей мероприятия. Продюсер подчеркнул, что в этом случае церемония станет уже не праздником кино, а чудовищным кошмаром.