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Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за угроз

Польско-французский актёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за угроз. Знаменитости угрожают линчеванием, если он появится на мероприятии.
Роман Полански отказался от посещения церемонии "Сезар" из-за угроз

Не так давно продюсера Харви Вайнштейна признали виновным в совершении преступлений на сексуальной почве и теперь ему грозит 25-летний тюремный срок. Другие голливудские звёзды также замешены в подобных скандалах. Так, в 1977 году кинорежиссёр Роман Полански был обвинён в домогательствах по отношению к тринадцатилетней девочке. Вследствие этого польско-французскому актёру открыто угрожают. Именно поэтому 86-летний сценарист, переживая за свою жизнь, отказался от посещения церемонии "Сезар", назначенной на 28 февраля.

Как передаёт американский веб-сайт Deadline, ссылаясь на Agence France Presse, знаменитость отметил, что его решение ни на что не повлияет. Активисты угрожают Полански линчеванием и потому он просто не может быть в числе гостей мероприятия. Продюсер подчеркнул, что в этом случае церемония станет уже не праздником кино, а чудовищным кошмаром.

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Культура
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 15:17

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