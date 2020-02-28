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Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов выбирают имя дочери

Участники популярного реалити «Дом-2» Алена Рапунцель и ее новый избранник Денис Мокроусов завели разговор о будущих детях. Так, Алена поинтересовалась у молодого человека, а как бы он назвал свою дочь. Вкусы у влюбленных, как оказалось во многом сошлись.

Звезда «Дом-2» Алена Рапунцель и Денис Мокроусов выбирают имя дочери

Сейчас между Аленой Рапунцель и Денисом Мокроусовым в отношениях абсолютная идиллия. Молодой человек все-таки решился переехать жить к Алене и теперь о маленьком Богдане они заботятся вдвоем. Более того, Денис Мокроусов пришелся по душе матери Алены Рапунцель Татьяне Владимировне.

Так, за завтраком Алена спросила у своего избранника, а как бы он назвал дочь. Денис перечислил множество имен, среди которых были Виктория, Анастасия, а также Милена, Милана и София. Однако парень отметил, что более актуально будет задавать такой вопрос позже, когда будет кого называть.

Алена в свою очередь отметила, что ей тоже нравится имя Милана. Помимо этого, она предложила Мокроусову назвать дочь Варей, но он наотрез отказался.


Стоит отметить, что пара познакомилась во время сеансов массажа, когда Алена Рапунцель хотела избавиться от болей в спине. Впоследствии Денис Мокроусов пришел покорять сердце Алены Рапунцель на проект «Дом-2».

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 14:46

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