«Нежные объятия»: Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком с поклонниками

Известный юморист и актер стал пятым официальным мужем Примадонны российской эстрады зимой 2011 года. Несмотря на разницу в 27 лет, Максим Галкин и Алла Пугачева имеют одну из самых образцовых репутаций среди пар шоу-бизнеса. Супруги часто дают интервью журналистам и не скрывают секретов счастливых отношений от поклонников. 43-летний артист активно ведет личный блог в Instagram, проводит видео-трансляции в stories и радует подписчиков семейными фотографиями.Один из последних снимков вызвал настоящий ажиотаж в комментариях. Кроме многочисленных поклонников не поскупились на теплые слова и коллеги выдающихся супругов, например, музыкант Игорь Николаев и актриса Алика Смехова. Некоторые подписчики Сети отметили, что на семейном фото запечатлен «очень трогательный момент – нежные объятия» Аллы Пугачевой и ее детей Лизы и Гарри Галкиных.Как известно, двойняшки с самого маленького возраста следуют по стопам родителей, которые часто делятся забавными видео импровизаций своих наследников. Максим Галкин и Алла Пугачева развивают таланты Лизы и Гарри, а также поддерживают их во всех творческих начинаниях.