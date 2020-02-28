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«Нежные объятия»: Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком с поклонниками

Российский артист Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком со своими поклонниками в Instagram. Фото в блоге юмориста подписано словами: «Хороший день дома», однако, подписчики предложили свой вариант: «Нежные объятия».
«Нежные объятия»: Максим Галкин поделился трогательным семейным снимком с поклонниками

Известный юморист и актер стал пятым официальным мужем Примадонны российской эстрады зимой 2011 года. Несмотря на разницу в 27 лет, Максим Галкин и Алла Пугачева имеют одну из самых образцовых репутаций среди пар шоу-бизнеса. Супруги часто дают интервью журналистам и не скрывают секретов счастливых отношений от поклонников. 43-летний артист активно ведет личный блог в Instagram, проводит видео-трансляции в stories и радует подписчиков семейными фотографиями.

Один из последних снимков вызвал настоящий ажиотаж в комментариях. Кроме многочисленных поклонников не поскупились на теплые слова и коллеги выдающихся супругов, например, музыкант Игорь Николаев и актриса Алика Смехова. Некоторые подписчики Сети отметили, что на семейном фото запечатлен «очень трогательный момент – нежные объятия» Аллы Пугачевой и ее детей Лизы и Гарри Галкиных.

Как известно, двойняшки с самого маленького возраста следуют по стопам родителей, которые часто делятся забавными видео импровизаций своих наследников. Максим Галкин и Алла Пугачева развивают таланты Лизы и Гарри, а также поддерживают их во всех творческих начинаниях.

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ШоуБиз
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:00

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