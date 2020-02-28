Дерматолог рассказал о причинах и методах лечения отслоения ногтей





Никита Агафонов отметил, что заболевание, при котором ногтевая пластина отслаивается и отходит от ногтевого ложа, имеет название «онихолизис». Оно наиболее распространено у пожилых людей, и у людей со сниженным иммунитетом. Возникновение болезни происходит из-за травм ногтей, грибковых инфекций, хронических заболеваний кожи, нехватки в организме витаминов, длительного воздействия воды, неудобной обуви, а также избыточного веса. Онихолизис характеризуется деформацией линии, разделяющей розовую и белую части ногтевой пластины, изменениями формы и структуры самого ногтя. Он бывает частичным и полным.Методика лечения отслоения зависит от причины его появления. Могут назначаться антибактериальные и противогрибковые препараты, прием витаминов, массаж и физиотерапевтические процедуры.Никита Агафонов рекомендует для предупреждения онихолизиса соблюдать личную гигиену и постоянно ухаживать за ногтями с помощью питательных кремов. Кроме того, врач-дерматолог советует носить качественную и удобную обувь, подобранную по размеру.