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Дерматолог рассказал о причинах и методах лечения отслоения ногтей

Дерматолог Никита Агафонов рассказал о причинах и методах лечения отслоения ногтей. Специалист рекомендует даже при начальной стадии заболевания обратиться к врачу, поскольку в случае появления инфекции существует вероятность полной потери ногтя.
Дерматолог рассказал о причинах и методах лечения отслоения ногтей

Никита Агафонов отметил, что заболевание, при котором ногтевая пластина отслаивается и отходит от ногтевого ложа, имеет название «онихолизис». Оно наиболее распространено у пожилых людей, и у людей со сниженным иммунитетом. Возникновение болезни происходит из-за травм ногтей, грибковых инфекций, хронических заболеваний кожи, нехватки в организме витаминов, длительного воздействия воды, неудобной обуви, а также избыточного веса. Онихолизис характеризуется деформацией линии, разделяющей розовую и белую части ногтевой пластины, изменениями формы и структуры самого ногтя. Он бывает частичным и полным.

Методика лечения отслоения зависит от причины его появления. Могут назначаться антибактериальные и противогрибковые препараты, прием витаминов, массаж и физиотерапевтические процедуры.

Никита Агафонов рекомендует для предупреждения онихолизиса соблюдать личную гигиену и постоянно ухаживать за ногтями с помощью питательных кремов. Кроме того, врач-дерматолог советует носить качественную и удобную обувь, подобранную по размеру.

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Общество
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:54

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