Ученые перечислили эффективные приемы для избавления от жира на животе





Чтобы не набирать вес в области живота или эффективно от него избавляться - можно просто пить больше воды. Перед приемом пищи необходимо выпить стакан воды, благодаря которой сокращается количество съеденного, в том числе и калории. Сокращение ценности продуктов является одним из наиболее действенных способов похудения. Также следует выделять на сон достаточное количество времени, поскольку от недосыпа выделяется кортизол, провоцирующий накопление жира. Худеть можно с помощью йогурта, который стимулирует сжигание жира, а также предотвращает вздутие живота. Оливковое и арахисовое масло содержат много борющихся с отложениями мононенасыщенных жиров. Уменьшить поглощение жира также позволит авокадо.Следует минимизировать простые углеводы, которые повышают уровень сахара и инсулина в крови. Их следует заменить на овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Магний позволит ускорить поглощение жиров и углеводов, а содержится этот элемент в тыквенных семечках и зеленых овощах.