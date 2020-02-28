Ученые перечислили эффективные приемы для избавления от жира на животе
Ученые назвали несколько эффективных приемов для избавления от жира на животе. Эти методы работают вне зависимости от возраста.
Чтобы не набирать вес в области живота или эффективно от него избавляться - можно просто пить больше воды. Перед приемом пищи необходимо выпить стакан воды, благодаря которой сокращается количество съеденного, в том числе и калории. Сокращение ценности продуктов является одним из наиболее действенных способов похудения. Также следует выделять на сон достаточное количество времени, поскольку от недосыпа выделяется кортизол, провоцирующий накопление жира. Худеть можно с помощью йогурта, который стимулирует сжигание жира, а также предотвращает вздутие живота. Оливковое и арахисовое масло содержат много борющихся с отложениями мононенасыщенных жиров. Уменьшить поглощение жира также позволит авокадо.
Следует минимизировать простые углеводы, которые повышают уровень сахара и инсулина в крови. Их следует заменить на овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Магний позволит ускорить поглощение жиров и углеводов, а содержится этот элемент в тыквенных семечках и зеленых овощах.
Чтобы не набирать вес в области живота или эффективно от него избавляться - можно просто пить больше воды. Перед приемом пищи необходимо выпить стакан воды, благодаря которой сокращается количество съеденного, в том числе и калории. Сокращение ценности продуктов является одним из наиболее действенных способов похудения. Также следует выделять на сон достаточное количество времени, поскольку от недосыпа выделяется кортизол, провоцирующий накопление жира. Худеть можно с помощью йогурта, который стимулирует сжигание жира, а также предотвращает вздутие живота. Оливковое и арахисовое масло содержат много борющихся с отложениями мононенасыщенных жиров. Уменьшить поглощение жира также позволит авокадо.
Следует минимизировать простые углеводы, которые повышают уровень сахара и инсулина в крови. Их следует заменить на овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Магний позволит ускорить поглощение жиров и углеводов, а содержится этот элемент в тыквенных семечках и зеленых овощах.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:50