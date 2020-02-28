Диетологи назвали самые полезные и питательные продукты для младенцев





В шесть месяцев грудное молоко не может обеспечить удовлетворение потребности организма в питательных микроэлементах, поэтому рацион следует дополнять новыми продуктами. Для этих целей подходят фрукты, овощи, бобы, яйца, морепродукты и злаки. В частности, меню можно составлять из шпината, спаржи и брюссельской капусты, а также рыбы, мяса птицы и говядины. Полезной станет жирная рыба и сыр, в том числе тофу. Эти продукты снабжают организм необходимым количеством белка, кальция, омега-3, железа, а также холина и фолата.При введении в рацион новой еды необходимо продолжать частое грудное вскармливание, а со временем стоит увеличивать разнообразие и консистенцию продуктов. Медики рекомендуют кормить младенцев 2-3 раза в день, а с 9 месяцев до двух лет достаточно 3-4 приема пищи с 1-2 дополнительными закусками.