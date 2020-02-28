Процессор Intel Core i9-9900KS стал недоступен для приобретения на рынках некоторых стран





Core i9-9900KS был выведен на рынок в минувшем квартале, а компания ожидала, что аппарат будет раскуплен еще до Нового года. Лишь сейчас ограниченная серия подошла к концу, что было замечено на многих торговых площадках в России, США и Германии. Главной особенностью процессора стала возможность сохранения активной работы всех 8 ядер на максимальной частоте 5,0 ГГц. Базовая версия в таком случае снижала скорость до 4,7 ГГц. Эксперты считают, что выпуск указанного чипа от Intel выступал маркетинговым ходом, поскольку для компании было необходимо достичь частоты 5,0 ГГц. В сравнении с версией Intel Core i9-9900K он продавался с базовой частотой 4,0 ГГц, а также пределом TDP до 127 Вт.Intel Core i9-9900KS был на 25 долларов дороже стандартной версии, однако гарантийный срок сократили на год из-за способности функционировать на повышенных частотах. Несмотря на ограниченное число аппаратов этой модели в магазинах, Intel еще не заявила о прекращении поставок.