«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с соской





24-летняя Анастасия Решетова очень любит кошек. На опубликованном видео видно, как домашняя питомица с удовольствием пьет молоко из бутылочки. В описании под роликом модель подчеркнула, что «коты, как дети, поэтому она считает себя многодетной матерью». Чтобы поклонники не подумали, что обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2014» кормит кошек и сына Ратмира с одной бутылочки, модель уточнила, что соска предназначена специально для кошки Багиры.Поклонники Анастасии Решетовой еще во время ее беременности тревожились, что кошки могут причинить вред ребенку, и предлагали возлюбленной Тимати избавиться от животных. Однако она не стала никого слушать. Модель поделилась, что ее сын Ратмир играет рядом с питомцами, которые спокойно восприняли появление ребенка на свет.