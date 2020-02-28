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«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с соской

Анастасия Решетова на своей странице в социальной сети Instаgram в сторис опубликовала видеоролик, на котором показала, как кормит кошку из детской бутылочки с соской. Модель поделилась, что со своими четырьмя питомцами, живущими в доме, она обращается как с детьми.
«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с соской

24-летняя Анастасия Решетова очень любит кошек. На опубликованном видео видно, как домашняя питомица с удовольствием пьет молоко из бутылочки. В описании под роликом модель подчеркнула, что «коты, как дети, поэтому она считает себя многодетной матерью». Чтобы поклонники не подумали, что обладательница титула «Вице-мисс Россия — 2014» кормит кошек и сына Ратмира с одной бутылочки, модель уточнила, что соска предназначена специально для кошки Багиры.

Поклонники Анастасии Решетовой еще во время ее беременности тревожились, что кошки могут причинить вред ребенку, и предлагали возлюбленной Тимати избавиться от животных. Однако она не стала никого слушать. Модель поделилась, что ее сын Ратмир играет рядом с питомцами, которые спокойно восприняли появление ребенка на свет.

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ШоуБиз
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 14:17

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