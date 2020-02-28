Медики: Регулярное употребление фундука предупреждает развитие шизофрении
Медики сообщили, что регулярное употребление фундука предупреждает развитие шизофрении. В ходе научного исследования, они выяснили, что альфа-линоленовая кислота может не только снизить вероятность нейродегенеративной патологии, но и облегчить имеющиеся симптомы у пациента.
Как известно, фундук является одним из самых богатых источников омега-3 жирных кислот. Данный компонент обладает уникальным свойством из-за которого поврежденные нейроны в головном мозге могут восстанавливать свою проводную функцию. В результате такого процесса, нервные клетки регулярно обновляются и вероятность развития шизофрении и других нейродегенеративных заболеваний значительно снижается.
Кроме того, марганец в составе продукта, попадая в организм человека, активируется в качестве антиоксиданта с противовоспалительным действием, вследствие чего защитные процессы иммунной системы быстрее реагируют на инфекции и бактерии извне. Медики утверждают, что фундук на 50% уменьшает риск возникновения онкологии органов мочеполовой системы и заболеваний сердца.
Напоследок врачи поделились, что регулярное употребление ореха наладит процессы пищеварения и поможет в борьбе с повышенной тревожностью.
Как известно, фундук является одним из самых богатых источников омега-3 жирных кислот. Данный компонент обладает уникальным свойством из-за которого поврежденные нейроны в головном мозге могут восстанавливать свою проводную функцию. В результате такого процесса, нервные клетки регулярно обновляются и вероятность развития шизофрении и других нейродегенеративных заболеваний значительно снижается.
Кроме того, марганец в составе продукта, попадая в организм человека, активируется в качестве антиоксиданта с противовоспалительным действием, вследствие чего защитные процессы иммунной системы быстрее реагируют на инфекции и бактерии извне. Медики утверждают, что фундук на 50% уменьшает риск возникновения онкологии органов мочеполовой системы и заболеваний сердца.
Напоследок врачи поделились, что регулярное употребление ореха наладит процессы пищеварения и поможет в борьбе с повышенной тревожностью.
Наука
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 14:23