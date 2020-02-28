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Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех новеньких

У звезды скандального телевизионного проекта «Дом-2» Даниила Сахнова пока не получилось вновь влюбиться. Никто из тех новых представительниц прекрасного пола, кто переступил порог телестройки, так и не смог задеть самые тонкие струны души молодого человека. Однако Сахнов уверен, что и с Татьяной Строковой у них уже не будет прежних отношений.

Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех новеньких

В личном блоге Даниил Сахнов ответил на вопросы своих поклонников. Так, у парня спрашивали, а кто из 4-х претенденток на его сердце приглянулся лично ему. Молодой человек с уверенностью заверил, что никто. Более того, Сахнов подчеркнул, что просто продюсеры шоу приводят не тех девушек, которые могли бы ему по-настоящему понравиться.

Опроверг Даниил Сахнов и информацию о своем воссоединении с Татьяной Строковой. Участник проекта «Дом-2» сказал, что уверен - принял абсолютно правильное решение.


Стоит отметить, пара встречалась на протяжении года и даже задумывалась о свадьбе. Все испортил скверный характер Татьяны. Сейчас Даниил Сахнов утверждает, что к бывшей возлюбленной не вернется. По его словам, ситуацию уже никак не изменить.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:55

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