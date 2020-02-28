Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех новеньких





В личном блоге Даниил Сахнов ответил на вопросы своих поклонников. Так, у парня спрашивали, а кто из 4-х претенденток на его сердце приглянулся лично ему. Молодой человек с уверенностью заверил, что никто. Более того, Сахнов подчеркнул, что просто продюсеры шоу приводят не тех девушек, которые могли бы ему по-настоящему понравиться.Опроверг Даниил Сахнов и информацию о своем воссоединении с Татьяной Строковой. Участник проекта «Дом-2» сказал, что уверен - принял абсолютно правильное решение.Стоит отметить, пара встречалась на протяжении года и даже задумывалась о свадьбе. Все испортил скверный характер Татьяны. Сейчас Даниил Сахнов утверждает, что к бывшей возлюбленной не вернется. По его словам, ситуацию уже никак не изменить.