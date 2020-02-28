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Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной железы

Роль поджелудочной железы заключается в производстве ферментов и гормонов, необходимых для нормального пищеварения. Врачи рассказали о пяти классических признаках, которые могут свидетельствовать о заболеваниях этого органа.

Благодаря поджелудочной железе производятся ферменты, помогающие организму абсорбировать жирорастворимые витамины. Поэтому первым делом стоит обратить внимание на цвет стула – если он стал светлее, то есть смысл обратиться к врачу. Также данный орган пищеварительной системы вырабатывает гормоны, которые контролируют уровень глюкозы в крови. Нарушения в этом процессе могут привести к появлению диабета второго типа.

На заболевания поджелудочной железы указывают сильная тошнота и рвота, так как проблемы негативно отражаются на процессе переваривания жиров. О наличии опухоли в органе и остром панкреатите часто говорят болевые ощущения. В случае воспаления возникает острая, резкая, интенсивная боль в средней части живота.

Попасть на приём к специалисту нужно в связи с резкой потерей веса. Если этот признак сопровождается болью в животе, это может свидетельствовать об онкологии. При обнаружении таких симптомов важно не медлить, поскольку рак, обнаруженный на ранней стадии, легче победить.

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Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:11

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