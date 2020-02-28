Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной железы
Роль поджелудочной железы заключается в производстве ферментов и гормонов, необходимых для нормального пищеварения. Врачи рассказали о пяти классических признаках, которые могут свидетельствовать о заболеваниях этого органа.
Благодаря поджелудочной железе производятся ферменты, помогающие организму абсорбировать жирорастворимые витамины. Поэтому первым делом стоит обратить внимание на цвет стула – если он стал светлее, то есть смысл обратиться к врачу. Также данный орган пищеварительной системы вырабатывает гормоны, которые контролируют уровень глюкозы в крови. Нарушения в этом процессе могут привести к появлению диабета второго типа.
На заболевания поджелудочной железы указывают сильная тошнота и рвота, так как проблемы негативно отражаются на процессе переваривания жиров. О наличии опухоли в органе и остром панкреатите часто говорят болевые ощущения. В случае воспаления возникает острая, резкая, интенсивная боль в средней части живота.
Попасть на приём к специалисту нужно в связи с резкой потерей веса. Если этот признак сопровождается болью в животе, это может свидетельствовать об онкологии. При обнаружении таких симптомов важно не медлить, поскольку рак, обнаруженный на ранней стадии, легче победить.
Благодаря поджелудочной железе производятся ферменты, помогающие организму абсорбировать жирорастворимые витамины. Поэтому первым делом стоит обратить внимание на цвет стула – если он стал светлее, то есть смысл обратиться к врачу. Также данный орган пищеварительной системы вырабатывает гормоны, которые контролируют уровень глюкозы в крови. Нарушения в этом процессе могут привести к появлению диабета второго типа.
На заболевания поджелудочной железы указывают сильная тошнота и рвота, так как проблемы негативно отражаются на процессе переваривания жиров. О наличии опухоли в органе и остром панкреатите часто говорят болевые ощущения. В случае воспаления возникает острая, резкая, интенсивная боль в средней части живота.
Попасть на приём к специалисту нужно в связи с резкой потерей веса. Если этот признак сопровождается болью в животе, это может свидетельствовать об онкологии. При обнаружении таких симптомов важно не медлить, поскольку рак, обнаруженный на ранней стадии, легче победить.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 14:11