Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом
Специалисты компании Apple намереваются оснастить iPad более функциональной съемной клавиатурой. Новинка будет оснащаться тачпадом, благодаря чему использование планшета окажется более удобным для пользователей.
Согласно заявлениям от источника, высока вероятность презентации новинки в одно время с новыми моделями iPad Pro. Эксперты не ожидают каких-то разительных перемен во внешности девайсов, однако они будут иметь тройную систему камер. Предполагается, что новинку оснастят 3D-датчиком, считывающем глубину кадра в реальном времени. Он откроет новые возможности для пользования AR-приложениями.
iPad, работающие на последней версии фирменной ОС от Apple, уже имеют поддержку мыши. Однако реализована эта возможность посредством функции Assistive Touch, а курсор при этом не выглядит привычной стрелкой, походя на круг с точкой. Пользователи ожидают, что управление курсором станет привычным для ноутбуков, если iPad получит клавиатуру, оснащенную тачпадом.
Согласно заявлениям от источника, высока вероятность презентации новинки в одно время с новыми моделями iPad Pro. Эксперты не ожидают каких-то разительных перемен во внешности девайсов, однако они будут иметь тройную систему камер. Предполагается, что новинку оснастят 3D-датчиком, считывающем глубину кадра в реальном времени. Он откроет новые возможности для пользования AR-приложениями.
iPad, работающие на последней версии фирменной ОС от Apple, уже имеют поддержку мыши. Однако реализована эта возможность посредством функции Assistive Touch, а курсор при этом не выглядит привычной стрелкой, походя на круг с точкой. Пользователи ожидают, что управление курсором станет привычным для ноутбуков, если iPad получит клавиатуру, оснащенную тачпадом.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 14:00