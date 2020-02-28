Apple выпустит для iPad клавиатуру с тачпадом





Согласно заявлениям от источника, высока вероятность презентации новинки в одно время с новыми моделями iPad Pro. Эксперты не ожидают каких-то разительных перемен во внешности девайсов, однако они будут иметь тройную систему камер. Предполагается, что новинку оснастят 3D-датчиком, считывающем глубину кадра в реальном времени. Он откроет новые возможности для пользования AR-приложениями.iPad, работающие на последней версии фирменной ОС от Apple, уже имеют поддержку мыши. Однако реализована эта возможность посредством функции Assistive Touch, а курсор при этом не выглядит привычной стрелкой, походя на круг с точкой. Пользователи ожидают, что управление курсором станет привычным для ноутбуков, если iPad получит клавиатуру, оснащенную тачпадом.