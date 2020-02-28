Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев раскрыл личность таинственной «любовницы»
Как мы писали ранее, на днях бывший участник «Дом-2» Гоген Солнцев разместил у себя в Instagram пост, где на снимке был он с супругой и ещё одна пожилая женщина, которую подписчики сразу зачислили в его «любовницы». Однако эпатажный шоумен опроверг эти слухи в беседе журналистами.
Журналистов интересовало, почему жена Гогена Солнцева, Екатерина Терешкович, которая известна своей ревностью и тяжелым характером, на снимке с выставки БДСМ спокойно позирует с женщиной, записанной молвой в «любовницы» её мужа.
Как пояснил Гоген, женщину зовут Лидия Александровна. Она является другом эпатажной семьи. Лидия принимает большое участие в жизни пары и поддерживает с двоими супругами хорошие отношения.
Когда Екатерина Терешкович проходил реабилитацию в наркологической клинике, Солнцев с Лидией Александровной отправились отдыхать во Вьетнам. Также это дама часто бывает на телепередачах, которые посвящены этой необычной семье.
По словам Гогена Солнцева, они с супругой предпочитают не обращать внимание на грязные слухи по поводу гарема. Семейство предпочитает воспринимать подобное, как нездоровый юмор.
Журналистов интересовало, почему жена Гогена Солнцева, Екатерина Терешкович, которая известна своей ревностью и тяжелым характером, на снимке с выставки БДСМ спокойно позирует с женщиной, записанной молвой в «любовницы» её мужа.
Как пояснил Гоген, женщину зовут Лидия Александровна. Она является другом эпатажной семьи. Лидия принимает большое участие в жизни пары и поддерживает с двоими супругами хорошие отношения.
Когда Екатерина Терешкович проходил реабилитацию в наркологической клинике, Солнцев с Лидией Александровной отправились отдыхать во Вьетнам. Также это дама часто бывает на телепередачах, которые посвящены этой необычной семье.
По словам Гогена Солнцева, они с супругой предпочитают не обращать внимание на грязные слухи по поводу гарема. Семейство предпочитает воспринимать подобное, как нездоровый юмор.