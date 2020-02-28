Бизнес звезды «Дом-2» Вити Литвинова рухнул из-за мошенницы





Сейчас в произошедшем Витя Литвинов винит исключительно себя. Оказывается, что молодой человек, когда уезжал зимой, то оставлял заведение на своего администратора. Девушка должна была оплатить аренду помещения и все другие необходимые счета. Однако заработанные деньги она просто на просто присвоила себе. По словам Вити, в итоге бар все-таки пришлось закрыть, так как ему нечем было оплатить накопившиеся долги.На данный момент Витя Литвинов уже немного отошел от этой ситуации и даже начал работу над новым проектом. Чем именно он занимается, экс-участник проекта «Дом-2» держит пока в тайне. Единственное в чем твердо уверен Витя Литвинов, так это в том, что он больше не хочет работать на постороннего дядю и все равно намерен строить собственный бизнес, хотя и придется в очередной раз начать все с нуля. Ко всему, как отмечает Литвинов, он хочет сам распоряжаться собственным временем.