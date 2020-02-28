Биологи нашли 32 вида земноводных, способных светиться
Биологи из США обнаружили 32 вида земноводных, способных светиться. Среди животных, у которых наблюдалась биофлуоресценция, оказались лягушки, тритоны и саламандры.
Над исследованием работали сотрудники SCSU в Миннесоте. Авторы проекта предположили, что способность светиться в темноте позволяет земноводным находить сородичей при плохом освещении или маскироваться перед хищниками. В список амфибий, обладающих биофлуоресценцией, вошли преимущественно виды из Северной Америки, например, калифорнийская гигантская саламандра, распространенная в США древесница, а также Anaxyrus americanus. В их числе оказались молочная лягушка Амазонки и горный тритон, а также тритон огненного живота.
В рамках эксперимента ученые измерили длину волн света, испускаемого животными. Некоторые виды обладали пятнами или полосками с необычным эффектом, а другие представители могли иметь исключительно светящиеся кости или кожу. Наиболее высокие показатели принадлежат семейству саламандр ambystomatidae.
Над исследованием работали сотрудники SCSU в Миннесоте. Авторы проекта предположили, что способность светиться в темноте позволяет земноводным находить сородичей при плохом освещении или маскироваться перед хищниками. В список амфибий, обладающих биофлуоресценцией, вошли преимущественно виды из Северной Америки, например, калифорнийская гигантская саламандра, распространенная в США древесница, а также Anaxyrus americanus. В их числе оказались молочная лягушка Амазонки и горный тритон, а также тритон огненного живота.
В рамках эксперимента ученые измерили длину волн света, испускаемого животными. Некоторые виды обладали пятнами или полосками с необычным эффектом, а другие представители могли иметь исключительно светящиеся кости или кожу. Наиболее высокие показатели принадлежат семейству саламандр ambystomatidae.
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38