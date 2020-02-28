АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-10 главных неразгаданных тайн в…
EUR 71.65 USD 65.61
Курс валют на 28.02.2020

Биологи нашли 32 вида земноводных, способных светиться

Биологи из США обнаружили 32 вида земноводных, способных светиться. Среди животных, у которых наблюдалась биофлуоресценция, оказались лягушки, тритоны и саламандры.

Над исследованием работали сотрудники SCSU в Миннесоте. Авторы проекта предположили, что способность светиться в темноте позволяет земноводным находить сородичей при плохом освещении или маскироваться перед хищниками. В список амфибий, обладающих биофлуоресценцией, вошли преимущественно виды из Северной Америки, например, калифорнийская гигантская саламандра, распространенная в США древесница, а также Anaxyrus americanus. В их числе оказались молочная лягушка Амазонки и горный тритон, а также тритон огненного живота.

В рамках эксперимента ученые измерили длину волн света, испускаемого животными. Некоторые виды обладали пятнами или полосками с необычным эффектом, а другие представители могли иметь исключительно светящиеся кости или кожу. Наиболее высокие показатели принадлежат семейству саламандр ambystomatidae.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Процессор Intel Core i9-9900KS стал недоступен для приобретения на рынках некоторых…
Отец звезды «Дом-2» Насти Голд и Илья Яббаров наладили общение между…
Медики: Регулярное употребление фундука предупреждает развитие…
«Я - многодетная мать»: Анастасия Решетова покормила кошку из детской бутылочки с…
Врачи рассказали о пяти классических признаках заболеваний поджелудочной…
Нумеролог Дмитрий Шимко: «Брак Павла Прилучного и Агаты Муцениеце могло бы спасти рождение 3-го…
Apple выпустит для iPad клавиатуру с…
Звезда «Дом-2» Даниил Сахнов отказался от всех…
Власти США оштрафовали Стивена Сигала на 314 тысяч долларов за скрытие доходов от…
Екатерина Андреева напугала поклонников иголками на…
Биологи нашли 32 вида земноводных, способных…
Власти Канады отказались финансировать безопасность Меган Маркл и принца…
Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на…
Звезда «Дом-2» Гоген Солнцев раскрыл личность таинственной…
Специалисты рассказали о семи действенных методах, помогающих справиться с…
Бизнес звезды «Дом-2» Вити Литвинова рухнул из-за…
Отец Началовой описал реакцию семьи на смерть певицы в книге “Юлия Началова. Письма отца к…
Компания Apple отказалась от загрузки китайских программ в App Store без согласия властей…
Елена Борщева готовится к операции по удалению…
«Нюхать асфальт и тухлую курицу»: Какие ещё странные желания одолевают беременную звезду «Дом-2» Сашу…
Храп одного из партнёров способен вызвать гипертонию у…
Валерий Меладзе призвал провести отбор среди претендентов на “Евровидение-2020” от…
Австралийские ученые выяснили, что интервальные упражнения снижают…
«Надоело сидеть на скамейке запасных»: Александр Олешко уволился с телеканала…
Елизавета Туктамышева объявила о расставании с фигуристом Андреем…
Звезды «Дом-2» Нелли Ермолаева и Кирилл Андреев после расставания отдыхают…
Врачи опровергли причинно-следственную связь между мастурбацией и качеством полового…
Отмечающая 73-летие Татьяна Васильева рассказала об отношениях с Владимиром…
Просмотреть все новости