Биологи нашли 32 вида земноводных, способных светиться





Над исследованием работали сотрудники SCSU в Миннесоте. Авторы проекта предположили, что способность светиться в темноте позволяет земноводным находить сородичей при плохом освещении или маскироваться перед хищниками. В список амфибий, обладающих биофлуоресценцией, вошли преимущественно виды из Северной Америки, например, калифорнийская гигантская саламандра, распространенная в США древесница, а также Anaxyrus americanus. В их числе оказались молочная лягушка Амазонки и горный тритон, а также тритон огненного живота.В рамках эксперимента ученые измерили длину волн света, испускаемого животными. Некоторые виды обладали пятнами или полосками с необычным эффектом, а другие представители могли иметь исключительно светящиеся кости или кожу. Наиболее высокие показатели принадлежат семейству саламандр ambystomatidae.