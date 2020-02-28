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«Нюхать асфальт и тухлую курицу»: Какие ещё странные желания одолевают беременную звезду «Дом-2» Сашу Черно

Участница проекта «Дом-2» Саша Черно поделилась информацией о том, как изменились ее вкусы после того, как она узнала, что находится в положении. Девушка отметила, что сейчас ей иногда хочется того, что раньше могло вызывать исключительно отвращение.

«Нюхать асфальт и тухлую курицу»: Какие ещё странные желания одолевают беременную звезду «Дом-2» Сашу Черно

Сейчас у звезды реалити-шоу «Дом-2» Саши Черно уже начался второй триместр беременности. Будущая мама на 5-ом месяце и ее, наконец, все-таки перестал мучить злостный токсикоз. Однако вкусовые предпочтения тоже кардинально поменялись и она не перестает удивлять все новым списком продуктов, который ей хотелось в последнее время.

Разговоры о еде Саша Черно вела со своими подписчиками в Сети. Так, она рассказала, что недавно ранним утром ей хотелось головку лука, а было и такое, что шаурму у трассы была готова купить.


На данный момент участница проекта «Дом-2» Саша Черно пытается всеми возможными способами беречь свое здоровье и не нервничать по возможности, хотя из-за конфликтов с Иосифом Оганесяном у нее не всегда это получается. Недавно состояние Саши Черно подорвала и непредвиденная встреча с матерью, которую она не видела с детских лет, ведь растил ее папа.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:58

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