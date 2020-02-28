Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на лице





По словам звезды телевидения, пока что она лишь посетила консультацию у хирурга. При этом Екатерина Стриженова начала готовиться к хирургическому вмешательству. Она не стала говорить подписчикам, что именно собирается поправить в своей внешности, одна речь идет о лице.Как сказала 51-летняя знаменитость, она до последнего не хотела прибегать к пластической операции, однако публичная профессия вынуждает пойти на кардинальные методы омоложения. Больше всего пугает тот факт, что в будущем придется снова обращаться за помощью к хирургу, возможно несколько раз. Стриженова планирует как можно дольше сохранять свою натуральную внешность. В комментариях многие поклонники высказали мнение, что телеведущая и так красивая, и ей не нужно использовать пластику для сохранения молодости.