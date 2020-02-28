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Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на лице

Екатерина Стриженова старается поддерживать свою красоту естественными способами, не обращаясь за помощью к специалистам. Однако недавно телеведущая сообщила поклонникам в Instagram, что готовится пережить пластическую операцию на лице.
Екатерина Стриженова сообщила поклонникам о предстоящей пластической операции на лице

По словам звезды телевидения, пока что она лишь посетила консультацию у хирурга. При этом Екатерина Стриженова начала готовиться к хирургическому вмешательству. Она не стала говорить подписчикам, что именно собирается поправить в своей внешности, одна речь идет о лице.

Как сказала 51-летняя знаменитость, она до последнего не хотела прибегать к пластической операции, однако публичная профессия вынуждает пойти на кардинальные методы омоложения. Больше всего пугает тот факт, что в будущем придется снова обращаться за помощью к хирургу, возможно несколько раз. Стриженова планирует как можно дольше сохранять свою натуральную внешность. В комментариях многие поклонники высказали мнение, что телеведущая и так красивая, и ей не нужно использовать пластику для сохранения молодости.

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ШоуБиз
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 13:23

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