Компания Apple отказалась от загрузки китайских программ в App Store без согласия властей КНР





Виртуальный маркет App Store предлагает пользователям устройств Apple почти два миллиона игр, разработанных в странах по всему миру. Большинство из них доступны для бесплатной установки, однако некоторые – исключительно платные, и их стоимость может быть от 10 до нескольких сотен американских долларов. С целью общественной безопасности и исключения любой вероятности распространения запрещенного контента, компания Apple сообщила, что согласна загружать китайские программы только при наличии разрешения от властей, в специальном цифровом формате.Корпорация отправила запросы создателям приложений, чтобы к концу июня 2020 года у них были собраны соответствующие документы от Департамента по вопросам журналистики, теле- радио- вещания и других средств распространения информации. В противном случае, скорее всего, все программы, не имеющие цифрового разрешения, будут удалены из виртуального маркета Apple.