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Компания Apple отказалась от загрузки китайских программ в App Store без согласия властей КНР

Американская компания Apple отказалась от загрузки программ китайских разработчиков без предварительного согласия государственных властей. Согласно официальным данным, корпорация отправила запрос создателям приложений, имеющихся в App Store, и ожидает получить все разрешения до конца июня 2020 года.
Компания Apple отказалась от загрузки китайских программ в App Store без согласия властей КНР

Виртуальный маркет App Store предлагает пользователям устройств Apple почти два миллиона игр, разработанных в странах по всему миру. Большинство из них доступны для бесплатной установки, однако некоторые – исключительно платные, и их стоимость может быть от 10 до нескольких сотен американских долларов. С целью общественной безопасности и исключения любой вероятности распространения запрещенного контента, компания Apple сообщила, что согласна загружать китайские программы только при наличии разрешения от властей, в специальном цифровом формате.

Корпорация отправила запросы создателям приложений, чтобы к концу июня 2020 года у них были собраны соответствующие документы от Департамента по вопросам журналистики, теле- радио- вещания и других средств распространения информации. В противном случае, скорее всего, все программы, не имеющие цифрового разрешения, будут удалены из виртуального маркета Apple.

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 13:06

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